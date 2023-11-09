"العلوم الصحية" تشيد بتوجيه تبرعات حملة "السيسى" الانتخابية لخدمة القضية الفلسطينية

كتبت آية دعبس

أشاد أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتوجيه التبرعات لصالح خدمة القضية الفلسطينية، وترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن القرار استمرارا لجهود الرئيس في إدارة هذا الملف، ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.

جاء ذلك عقب إعلان المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية إلى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".

وكانت قد أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بقطاع غزة، بفلسطين، وإسقاط مئات الشهداء من المرضى الأبرياء والجرحى، مؤكدة أن ما يشهده القطاع "مجزرة وحشية"، لا تراعى المرضى الضعفاء داخل المنشآت الصحية، ووصفتها ب "جريمة ضد الإنسانية"، تختم محاسبة مرتكبيها، فالكيان الصهيوني طالما خرق القوانين والقواعد الدولية، وليس بعيدا عليه انتهاك الحقوق الإنسانية، وهو أمر يستلزم إحالته للمحاكمة الدولية واتهامه كمجرم حرب.

وطالبت النقابة القادة العرب والمجتمع الدولي، بالتدخل للإنقاذ المرضى الأبرياء والمدنيين والمرضى من الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه، مؤكدة دعمها لكافة الجهود لوقف نزيف الدم بقطاع غزة، وسلسلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية من الأطعمة والأدوية، مستنكرة محاولات إسرائيل منع وصول تلك الإمدادات للشعب الفلسطيني، والمرضى بالمستشفيات، مؤكدة على أن ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية، واعتبرته إبادة جماعية للشعب المدافع عن بلده.