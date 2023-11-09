اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السبت.. التقديم إلكترونيا على وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات القانون دفعة 2023

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:41 ص
السبت.. التقديم إلكترونيا على وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات القانون دفعة 2023 هيئة النيابة الادارية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
 
وأعلنت تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة. 
 
-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
 
 






تعيينات

وظيفة معاون نيابة

معاون نيابة ادارية

كليات الحقوق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة