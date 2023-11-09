الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون".

وأضافت الوزارة أنه تم صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا ، كما خسر العدو على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 60 عسكريا ، وبلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا.



وتابعت أنه تم صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو إلى 80 عسكريا ، ومقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون ، وإصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك ، وضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه ، وتدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا ، وإصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك ، بالإضافة إلى اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع.