اليوم السابع
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الداخلية تكشف ملابسات سرقة أجزاء من سور محور صفط اللبن.. فيديو

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:36 م
الداخلية تكشف ملابسات سرقة أجزاء من سور محور صفط اللبن.. فيديو الداخلية تكشف ملابسات سرقة أجزاء من سور محور صفط اللبن
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. 
 
وأفادت الداخلية في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






سرقة

جرائم السرقات

سرقة سور محور صفط اللبن




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