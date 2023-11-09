اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية البولندية: نواجه صعوبة فى إجلاء مواطنينا من قطاع غزة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:46 م
الخارجية البولندية: نواجه صعوبة فى إجلاء مواطنينا من قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية البولندية اليوم الخميس، أن عملية إجلاء مواطنها من قطاع غزة صعبة للغاية بسبب الظروف الراهنة فى المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن نائب وزير الخارجية أركاديوس مولارتشيك قوله إن الحكومة تواصل المفاوضات لإجلاء 20 مواطنا بولنديا من قطاع غزة رغم الظروف الصعبة.


وأوضح مولارتشيك إن إجلاء البولنديين العالقين مستحيل حتى الآن "لأسباب تعزى إلى دول وكيانات أخرى"، مضيفا: "الوضع صعب ومعقد للغاية، نبذل قصارى جهدنا لإخراج مواطنينا، وكذلك الأشخاص ذوى الجنسية المزدوجة".


وتابع بقوله: "مع ذلك، لا بد من القول إن هناك صعوبة كبيرة فى الحوار عندما يتعلق الأمر بإخراج هؤلاء الأشخاص من غزة. وكان هذا أيضًا هو هدف المحادثات التى أجرتها وزارتنا مع سفراء مصر وإسرائيل وفلسطين".


وأكد مجددا أن "هذه العملية صعبة ومعقدة للغاية" وأن "المناقشات المكثفة حول هذه القضية مستمرة".







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