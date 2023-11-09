اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: 106 شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح أمس

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:58 م
الخارجية الأمريكية: 106 شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح أمس بلينكن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 106 شاحنات مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح أمس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبر رفح مفتوح اليوم لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب، متابعة: "سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان بالفرار من شمال غزة".

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح". وتابع جون كيربى: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".







معبر رفح

امريكا

غزه

قطاع غزه

الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

جرائم إسرائيل

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة