الجمعية المصرية النووية تكرم 16عالما من الطاقة الذرية كأفضل 2% من الباحثين فى العالم

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأنه تم إدراج 16عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2023.

وقال الحاج فى بيان له اليوم أن الجمعية المصرية للعلوم النووية برئاسة الدكتور هشام فؤاد علي اقامت حفلاً لتكريم العلماء من هيئة الطاقة الذرية، و يوكد هذا التكريم من الجمعية لهؤلاء العلماء على دعمها الدائم لأجيال العلماء بالهيئة كما يدعو للمنافسة بينهم بغرض تحسين جودة البحوث العلمية للوصول إلى المستوى العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصص فرعي، وتم مشاركة عدد 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية وحوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.

وتشمل القائمة من علماء هيئة الطاقة الذرية:

1) العالم الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصرويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين فى مجال الطاقة الذرية.

2) الدكتور السيد عبد العزيز حجازي رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق وصاحب المدرسة العلمية في مجال كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

3) الدكتور حسن أحمد عبد الرحيم نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

4) الدكتور محمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز - استاذ الكيمياء الاشعاعية ووكيل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة مركز المعامل الحارة.

5) الدكتور مصطفى محمد حامد استاذ الكيمياء غير العضويه ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة - بمركز المعمل الحاره.

6) الدكتور حسام الدين مصطفى صالح أستاد كيمياء معالجة النفايات ورئيس قسم النظائر المشعة - بمركز البحوث النووية.

7) الدكتور مصطفي محمد سليمان غراب أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية بقسم البحوث الدوائية والاشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

8) الدكتور أحمد إبراهيم البطل استاذ الميكرو بيولوجيا التطبيقيه والتكنولوجيا الحيويه والنانو تكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

9) الدكتور أحمد عاشور - استاذ الفيزياء الاشعاعية – بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

10) الدكتور أحمد محمد القماش استاذ الهندسة الكيميائية قسم معالجة النفايات بمركز المعامل الحارة.

11) الدكتور محمود حمدي سند أستاذ الكيمياء الاشعاعية بقسم المركبات المركمه بمركز المعامل الحارة.

12) الدكتور غريب السيد الصياد مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

13) الدكتور محمد محمدى غباشي استاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

14) الدكتور محمد أبراهيم أحمد عبد المقصود مدرس الوقاية الإشعاعية بقسم الفيزياء الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع .

15) الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية .

16) الدكتور السيد رمضان السيد مدرس بقسم البحوث النباتية بمركز البحوث النووية.