اليوم السابع
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الجمعة البيضاء.. نصائح من جهاز حماية المستهلك خلال موسم التخفيضات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:03 م
الجمعة البيضاء.. نصائح من جهاز حماية المستهلك خلال موسم التخفيضات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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وجه جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، وهى توخي الحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء، مؤكدا ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلي أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضى.
 
وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شاملة "ضريبة القيمة المُضافة - الخدمة إن وجدت،" بالكتابة بشكل واضح علي السلعة ذاتها، أو بوضع مُلصق بالسعر الشامل علي السلعة ، أو بوضعه بشكل واضح علي وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة و يعتبر غير ذلك مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.






جهاز حماية المستهلك

نصائح جهاز حماية المستهلك

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