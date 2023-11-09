البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 24215 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 29462 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 10322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 6956 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5399 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العامة لصناعة الورق-راكتا، وجولدن تكس للأصواف، وليسيكو مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وإيديتا للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة من وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.77 مليون وثيقة بدلًا من 2.765 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 2.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، عدد مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 23 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 130 ألف سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 157.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2870 سهم.

وأعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) عدد 157.8 ألف سهم بسعر 0.451 جنيه بقيمة إجمالية 71278 جنيه لترتفع نسبة المساهم من 29.97% إلى 30.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إيرادات نشاط بلغت 76.5 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 74.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 32.1 مليون دولار مقارنة مع 30.2 مليون دولار.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 81% وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية منذ بداية العام، وبلغ صافي الربح 1.13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه بصافي أرباح أكثر من 5 أضعاف.

وحققت شركة مدينة مصر، إيرادات نشاط بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 48%، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 149.2%.

فيما حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 171.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة انخفاض 33.83%، وبلغ صافي الربح 41.9 مليون جنيه بنسبة نمو 413.35%.

في شأن آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها في ضوء الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة.

كما أعلنت اودن للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر) بالمشاركة مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة وتشكيل لجنة الإشراف.

في سياق منفصل قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المرخص به بالمادة 6 من النظام الأساسي من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.9 مليون جنيه بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي، كما وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2023/2024 وتستهدف الشركة تحقيق 860 ألف حاوية متداولة، و5.24 مليار جنيه إيرادات للنشاط الجاري، وصافي ربح قدره 4.7 مليار جنيه.