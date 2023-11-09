الأميرة ليونور تضع أساس خلافتها الشرعية كملكة إسبانيا وتؤدى قسم الولاء للدستور

فاطمة شوقى

احتفلت الأميرة الإسبانية ليونور بعيدها الـ18 وأقسمت الدستور واعتبره الإسبان بمثابة احتفال خاص بوضع أساس خلافتها الشرعية كملكة إسبانيا ، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.



الاميرة ليونور

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة ليونور أقسمت الدستور أمام 600 شخصية جالسين في مجلس النواب.

وقالت ليونور، أميرة أستورياس: "أقسم أن أؤدي واجباتي بأمانة، وأن أحافظ على الدستور والقوانين وأضمن احترامها، وأن أحترم حقوق المواطنين والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن أكون مخلصًا للملك". وبهذا فإن بإمكانها أن تخلف الملك فيليبي السادس على العرش وكرئيس للدولة دون وصاية والدتها الملكة ليتيسيا.



الاميرة ليونور اميرة اسبانيا

واختارت ليونور نفس الكلمات التي استخدمها والدها في عام 1986، عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره وكان عليه أن يؤدي القسم الدستوري أمام المحكمة العامة.

وخلال احتفالات 12 أكتوبر ، الذي تحتفل به إسبانيا باعتباره يوم التراث الإسباني، ارتدت ليونور بدلتها العسكرية مع والدها.



اميرة اسبانيا تقسم الدستور

وفي شهر مايو، أنهت دراسة البكالوريا الدولية في كلية أتلانتيك في ويلز، حيث بدأت أختها الصغرى، إنفانتا صوفيا، دراستها هذا العام. ومن المرجح أن يفوضها الملك فيليبي السادس، من الآن فصاعدا، تمثيل التاج في بعض المناسبات.

وظلت إسبانيا بدون حكومة فعالة لأكثر من ثلاثة أشهر. طرحت نتيجة انتخابات 23 يوليو سيناريو لم يكن فيه من الممكن استثمار مرشح الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، كرئيس، على الرغم من حصوله على أكبر عدد من الأصوات.



ملك اسبانيا

ويطمح بيدرو سانشيز، القائم بأعمال الرئيس ومرشح حزب العمال الاشتراكي الاشتراكي، إلى إعادة انتخابه، ولكن لتحقيق ذلك، سيتعين عليه التفاوض على دعم المستقلين الكاتالونيين والباسكيين الذين لم يحضروا حفل أداء اليمين للأميرة الدستور لأنهم يرفضون الملكية ويطلقون على أنفسهم اسم الجمهوريين.