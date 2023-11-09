اليوم السابع
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اكتمال المباني الرئيسية لمجمع "هاير مصر" الصناعي الصينى بـ"العاشر من رمضان"

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:17 ص
اكتمال المباني الرئيسية لمجمع "هاير مصر" الصناعي الصينى بـ"العاشر من رمضان" خلال الفعالية
كتب أحمد حسن

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شارك المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، في فعالية اكتمال أعمال المباني الرئيسية لمجمع "هاير – مصر" الصناعي الصيني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير الصيني بالقاهرة، والمدير التنفيذي لمجموعة " هاير"، ومسئولي المشروع.
 
وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه تم خلال الفعالية، مشاهدة عرض عن المباني الرئيسية التي تم الانتهاء منها بالمجمع، ومناقشة موقف أعمال المرافق للمشروع، مؤكداً حرص جهاز المدينة على تقديم كل الدعم والمساعدة في إطار مسئولياته، والعمل على الانتهاء من توصيل جميع المرافق للمشروع من طرق ومياه وصرف صحي، خلال فترة زمنية قصيرة.
 
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وأكد المهندس علاء منيع الحرص التام على تطوير آليات التعاون بين الجهاز والجهات الأخرى العاملة في جميع المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بإنشاء المشروعات القومية. 
 
وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حضانة بالحى 16، بالقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، وكذا استكمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 12 محلا بالحى 16بالمنطقة رقم 5، والأعمال الجارية بمدرسة تعليم أساسى بالحى 16، سعة 33 فصلا.
 
وأكد " منيع " أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال، بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.
 
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه العاشر من رمضان




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