اعترافات لص بطاريات السيارات بالقاهرة: نفذت 6 وقائع بأسلوب الضغط على الكبوت

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق بالقاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الضغط على الكبوت.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.