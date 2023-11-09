استمرار حبس المتهمين بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بالخليفة 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة للمرة الثانية، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت بحدوث مشاجرة بين فنى تكييف - مقيم بمحافظة المنيا، وعاطل مقيم بمحافظة القاهرة، حيث أقر الأول بانتحال الثانى بالاشتراك مع آخرين الصفة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عملات أجنبية، حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى المشار إليه بالجنيه المصري.

وكشفت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الثانى بالاشتراك مع 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة، وتم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم.