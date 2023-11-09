اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:33 ص
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استعدادات مكثفة داخل حزب الوفد لبدء أول مؤتمر دعائى لعبد السند يمامة.. صور

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:33 ص
استعدادات مكثفة داخل حزب الوفد لبدء أول مؤتمر دعائى لعبد السند يمامة.. صور عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد
كتب أمين صالح – ندى سليم

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استعدادات مكثفة تجرى داخل حزب الوفد لبدء أول مؤتمر انتخابى للدكتور عبد السند يمامة في إطار حملته لانتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا.

ويعقد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر الحزب الرئيسي  بالدقى في تمام الساعة الثانية ظهرا،  يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصرى العظيم يوضح خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس حزب الوفد إلي أن البرنامج الانتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلي الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى العظيم.

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