استشهاد 18 فلسطينيًا فى قطاع غزة وإصابة 11 آخرين فى الضفة الغربية

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استشهد، مساء اليوم الخميس، 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات؛ جراء القصف الصاروخى والمدفعى وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق مُختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فى القطاع باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين فى قصف صاروخى من الطيران الحربى الإسرائيلى على منزل فى حى الصبرة وسط مدينة غزة، وقد تم نقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وما زال عدد من المفقودين تحت الركام.



وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً فى الحى ذاته، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين، وتم قصف ثلاثة منازل على الأقل فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء وإصابة العشرات منهم أطفال ونساء.



وقصفت طائرات حربية إسرائيلية حى "تل الهوى" جنوب غرب مدينة غزة، واستهدفت خمس بنايات سكنية ومنازل مأهولة، ما أوقع شهداء ومصابين لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليه بسبب استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعى وإطلاق النار.



كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منزلاً فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأخرى فى حى النصر والشيخ رضوان وحى التفاح ما أوقع شهداء ومصابين فى صفوف المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفى شمال الضفة الغربية، أصيب 11 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى مُخيم "بلاطة" شرق مدينة نابلس.



واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة المخيم ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع سكانه، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنه تعزيزات عسكرية وصلت للقوة المقتحمة نتيجة للاشتباكات المندلعة إثر الاقتحام.