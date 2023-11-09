اليوم السابع
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اتحاد العمال: توجيه الرئيس لحملته الانتخابية بالتبرع لغزة يؤكد تضامنه مع فلسطين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:44 م
اتحاد العمال: توجيه الرئيس لحملته الانتخابية بالتبرع لغزة يؤكد تضامنه مع فلسطين عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتوجيه التبرعات لصالح خدمة القضية الفلسطينية، يؤكد شعوره وتضامنه مع كل الفلسطينين، وإيمانه بقضيتهم.
 
وأضاف مرسال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، سينسق مع  نقابة كافة النقابات العمالية البالغ عددها 27 نقابة، للتبرع لدعم أهل غزة، وتأكيدا على تضامن ووقوف المصريين خلف قيادته وقراراته، مؤكدا إن كافة عمال مصر يؤيدون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأى إجراءات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا على رفض تهجير الفلسطينين القسرى من أراضيهم، أو تصفية قضيتهم.
 
كان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية إلى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".
 






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