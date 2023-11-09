وأوضحت الإدارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن حالة البحارة غير مهددة للحياة، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع الشركة المالكة للسفينة فور علمها بالهجوم، وقامت بتسهيل التواصل بين عائلات البحارة والشركة لإبقائهم على اطلاع على حالتهم.