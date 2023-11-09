اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمطوبس كفر الشيخ

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:33 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمطوبس كفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب أتوبيس على طريق النجارين مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، للمستشفى.
 
وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب الأتوبيس، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين لمستشفى مطوبس المركزي، وتبين من دفاتر مستشفى مطوبس المركزي، إصابة كل من علي جبر منتصر، 59، بجرح في الذراع والفخذ والقدم، وبسيوني عبدالغني عبدالرحمن، 58 سنة، بجرح بالفخد، ومحمد خيري درويش، 28 سنة، بجرح في الظهر،ويتلقى المصابون الاسعافات الازمة، وجميعهم تحت الملاحظة.






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