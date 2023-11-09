إصابة شخص إثر اندلاع حريق شقة سكنية فى منطقة العمرانية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى شارع سرحان بمنطقة العمرانية وانتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.