وقالت مصادر داخل الخط الأخضر، إنه عُرف من الذين ألقي القبض عليهم حنين زعبى النائبة السابقة عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ونائب الأمين العام لحزب التجمع "يوسف طارطور" والسكرير السابق للجبهة منصور دهاشمة، وجميعهم ينتمون إلى تيار اليسار. 