رام الله (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ساسة فلسطينيين بارزين داخل أراضى الـ 48، اليوم الخميس، لمنعهم من المشاركة فى وقفة بمدينة "الناصرة" ضد الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن اعتقلت صباحًا السياسى البارز محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (إسرائيل).