أول صور لحملة عبد السند يمامة فى الانتخابات الرئاسية

كتب أمين صالح

حصل "اليوم السابع" على مجموعة من التصميمات الدعائية لحملة عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد في انتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع أولى أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا.

جدير بالذكر، أن المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أعلن عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصرى العظيم يوضح خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز فى البرنامج على أن الإصلاح السياسى هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدي أبناء الشعب المصري العظيم.