وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إنها طلبت من الموقعين "تقديم مزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها كل منهما للامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية القاصرين" وذلك بموجب التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس الماضي.