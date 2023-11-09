أكرم القصاص: مصر أرسلت ثلث المساعدات المقدمة إلى غزة رغم الظروف الاقتصادية

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن مصر حريصة منذ اللحظة الأولى من اندلاع الأزمة في غزة على استمرار معبر رفح حتى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، مشيرا إلى أن مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء فى غزة من كافة دول العالم.

أضاف "القصاص" خلال مداخلة هاتفية لقناة dmc، أن مصر قدمت أكبر كمية من المساعدات للأشقاء في غزة، من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي والهلال الأحمر، مبينا أن الاتصالات المصرية تضغط على زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميا من أجل تلبية احتياجات سكان القطاع لأن هناك نقصًا كبيرا في كل شيء هناك، كاشفا عن أن مصر قدمت أكثر من ثلث المساعدات المقدمة إلى غزة رغم الظروف الاقتصادية، معلقا بالقول: كانت كميات لافتة للنظر مع الدفع نحو مضاعفة هذه الكميات".

أشار إلى أن مصر تعد مركزًا لتواصل كل زعماء العالم والأطراف المختلفة، حيث أن مصر لديها اتصالات وتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة، معلقا: دائما الرئيس السيسي يتحدث دائما عن مضاعفة المساعدات بالشكل الذى يلبي احتياجات أهالي غزة والسعي للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار.

ذكر "القصاص" أن المنظمات الدولية أشادت بالدور المصري الذى ضغط لإدخال هذه الكمية من المساعدات، ويواصل أيضا جهوده على كافة المستويات.