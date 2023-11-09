أعراض الروماتيزم وأسبابه وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

الروماتيزم من الأمراض المرتبطة بالخلل المناعي، التي تؤثر على جميع أعضاء الجسم، ووفقا لموقع "everyday health" سنتعرف على أعراضه وطرق علاجه المختلفة.



مرض الروماتيزم التهاب يؤثر علي أنسجة الجسم ومفاصله، والأوتار والأربطة والعظام، ويصل الأمر في حالة إهمال العلاج لفقدان الجسم على الحركة بشكل طبيعي ويقلل من أداء الجسم بشكل ملحوظ. أسباب الروماتيزم التهاب يؤثر علي أنسجة الجسم ومفاصله، والأوتار والأربطة والعظام، ويصل الأمر في حالة إهمال العلاج لفقدان الجسم على الحركة بشكل طبيعي ويقلل من أداء الجسم بشكل ملحوظ. هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الروماتيزم، ومنها:

- حدوث متغيرات جينية، كمشاكل أو خلل في كريات الدم البيضاء وخلل في الجهاز المناعي بالجسم.

-خلل في الهرمونات.

-عدوي بكتيرية أو فيروسية.

- زيادة الوزن.

-الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام يزداد من الإصابة بالروماتيزم.

-التدخين.

-مرضى النقرس هم الأكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم.

أعراض الروماتيزم الروماتيزم من الأمراض التي تزيد فرص الإصابة بالتهاب بالجسم، ولذا يصاحبه العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها:

-الشعور بالألم.

-تصلب الجسم بشدة.

-تورم وانتفاخ اطراف الجسم.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

-يشعر المصاب بالإرهاق والتعب.

-التهاب في العين.

-الطفح الجلدي.

-ألم شديد في الرقبة.

-صعوبة في التنفس ببعض الأحيان.



علاج الروماتيزم لا يوجد علاج قاطع للروماتيزم بل يوجد علاج فعال للأعراض التي يصاب بها الشخص، وتعتمد على بعض الأدوية، ومنها:

-مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تساهم في تخفيف الالتهاب وتسكن الألم.

-الأدوية المضادة للروماتيزم يمكن لهذه الأدوية إبطاء تطور التهاب المفاصل ووقاية المفاصل والأنسجة الأخرى من التلف الدائم.