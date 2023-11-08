7 نصائح للحفاظ على سيارتك من الداخل والخارج من العوامل الجوية المتقلبة

كتبت : أمانى سمير

من الضرورى حماية السيارة من العوامل الجوية والأتربة من الخدوش وخلافه صيفا أو شتاءا ، ولكي تطيل من عمر سيارتك وجعلها قياس أفضل شكل وحال مهما كان موديلها سواء حديث او قديم، لذا يجب علي الأشخاص الاهتمام بشكل سيارتهم وأناقتها من الداخل والخارج ، لذلك تعرف علي 7 طرق لحماية السيارة والحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

أولا: إذا كنت تفضل لون سيارتك ولا ترغب في تغييرها وتحافظ على لمعانها لأكثر وقت ممكن عليك أن تقوم للحفاظ على طلاء السيارة خاصة لو جديدة يجب طلائها بمادة "نانو سيراميك " فهذه المادة ليس لها لون ويفضل استخدامها بعد ترميم وإصلاح كل ما أصاب هيكل السيارة، كما إنها تحافظ على السيارة من الصدأ والتآكل والخدوش.

ثانيا : بعض الأشخاص يفضلون استخدام الأقلام، وهو حل مؤقت وغير عملي ، وذلك لأنه يحمي فقط من الخدوش التي تتأثر بها السيارة وقت الغسيل ، حيث يمكن للطبقة التي تخرج من القلم هذا حماية هيكل السيارة من خدوش بسيطة كخدش مسمار وخدش مفاتيح السيارة التي تصيب أجزاء في الهيكل.

ثالثا : في فصل الصيف يعاني أصحاب السيارات من الشمس وما تفعله في بريق ولمعان سيارتهم وفقدان هيكل السيارة البريق واللمعان، لذا عليك أن تقوم بتغطية زجاج السيارة الأمامي والخلفي وذلك لأنه أول جزء يقابل إشاعة الشمس ويقوم بامتصاصها وتوصل الحرارة إلى الداخل مما يؤثر على السيارة من الداخل، وذلك عن طريق استخدام الغطاء المناسب للسيارة ، بالإضافة إلي ضرورة إقتناء غطاء كامل للسيارة ويفضل أن يكون عازل للمياه حتى لا يتأثر بالأتربة والأمطار في فصل الشتاء.

رابعا : يجب الحفاظ على المقاعد وهيكل السيارة الداخلي من الفضلات والأتربة وذلك عن طريق استخدام الشفاط الكهربائي حتى يقوم بإزالة أدق التفاصيل التي لا ترى بالعين من خلال عدم تناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة حتى لا تتعرض المقاعد للاتساخ فمن الضروري إقتناء أغطية مناسبة للمقاعد حتى لا تتأثر بأشعة الشمس التي تتسرب إليها وتتعرض المقاعد إلى تآكل الجلد.

خامسا : يمكن القيام بمسح المقاعد بقطعة قطنية مبللة بماء وصابون مناسب لتنظيف السيارات أو استخدام مادة الأمونيا إذا كانت المقاعد لديك من النوع الذي يظهر فيه البقع بشكل سريع.

سادسا : شراء ملمعات مخصصة للجزء الأمامي في السيارة (جزء القيادة) ، وللحفاظ على سيارتك من الداخل عند الجزء الأمامي يمكنك أن تستخدم مادة الجلسرين في طلائها حتى تحافظ عليها من الجفاف الذي يسبب في حدوثه إشاعة الشمس.

سابعا : يمكن استخدام الشمع في تشميع هيكل السيارة لحمايتها من التعرض للصدأ ، بالإضافة إلي غسل السيارة بإستمرار وذلك عن طريق استخدام مضخات المياه حتى تستطيع أن تزيل كل الأتربة الناتجة عن العواصف والهواء الشديد في فصل الشتاء.