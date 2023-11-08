18 شهيدا فى قصف إسرائيلى لقطاع غزة.. وإصابات بالرصاص الحي برام الله وبيت لحم

وقالت مصادر طبية بالقطاع إن الشهداء بينهم 10 أطفال، مشيرة إلى أن القصف تسبب أيضا في سقوط عشرات الجرحى.

وفي الضفة الغربية، أصيب ستة أشخاص بالرصاص الحي، وثلاثة بالشظايا، إضافة إلى العشرات أصيبوا باختناق نتيجة لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة "بيت لحم" ومُحاصرتها أحد المنازل في منطقة المسلخ.

وفي شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، أصيب طفل بجراح حرجة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية "المغير" القريبة من مستوطنات إسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة بالمخالفة للقانون الدولي.

وأفادت مصادر طبية بأن إصابة الطفل (17 عامًا) بالغة إذ أصيب بالرصاص الحي في الصدر وخرجت الرصاصة من الظهر، ما استدعى نقله إلى مُجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت إصابته بالحرجة.