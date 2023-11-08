12 سيارة إسعاف كويتية تعبر بعد قليل إلى غزة من معبر رفح

تعبر بعد قليل 12 سيارة إسعاف كويتية، إلى غزة من معبر رفح، لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة.
وتعد الـ 12 سيارة إسعاف إهداء من الكويت إلى سكان قطاع غزة.
وكانت مصادر مصرية مطلعة كشفت لقناة لقاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.
وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.
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