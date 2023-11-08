وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لليونسكو

كتب محمد صبحى

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو اليوم الأربعاء، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (٤٢) للمؤتمر العام لليونسكو، والتي تعقد خلال الفترة من ٧ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري بمقر المنظمةِ بباريس، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ويُلقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية، يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المُشاركين بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المؤتمر العام بمجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتميز هذه الدورة بمناقشات رفيعة المستوى حول كيفية مواجهة اليونسكو للتحديات العالمية الكبرى التي يمثلها التغير المناخي والتقنيات الجديدة.

ومن المُقرر أيضًا أن يشارك الوزير في الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء في الإيسيسكو.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يقوم بتحديد سياسات المنظمة وخطوط عملها الرئيسية، فضلاً عن تحديد برامجها وميزانيتها، كما ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي، ويعين المدير العام كل أربع سنوات، كما أن منظمة اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن فى العالم من خلال التعاون الدولى فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتضم في عضويتها 193 دولة عضو و11 عضوا منتسبا، إضافة إلى شركاء فى القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص.