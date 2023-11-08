وزارة العمل تنشر صورا لمنتجات عربة التدريب المتنقلة لسيدات سانت كاترين

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل، صورا لمنتجات عربة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وأعرب وزير العمل حسن شحاتة، عن سعادته بتلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية، بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز، عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، التي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات،هدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

كما أكد الوزير على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يوجه باستمرار، وايضا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لها، واشراكها في عملية التنمية.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي افتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن "العربة" مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وقد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر ،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية،والتطريز اليدوي ،وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها "الوزارة" في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق "حياة كريمة".

وتأتى هذه العربة الجديدة ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، كما أنها تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير العمل حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.