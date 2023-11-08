هيئة الإسعاف تكشف حقائق هامة حول خدماتها الطارئة والمجانية

وليد عبد السلام

قالت هيئة الإسعاف المصرية إن خدمات الهيئة الطارئة تقدم بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية وكذلك فى جميع أنواع الحوادث والاصابات ومن أمثلة ذلك حالات الحروق والغرق والتسمم والإختناق على أن يتم نقل المصاب لأقرب مستشفى حكومى بدون تحمل أى أعباء مالية .

وأوضحت هيئة الإسعاف المصرية أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.

وتابعت : تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).