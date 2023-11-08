اليوم السابع
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نقابة الأطباء: صرف 431 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:04 م
نقابة الأطباء: صرف 431 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور شادي صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة تحرص علي تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتى دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى، مثل: الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.
 
وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 36 من أسر الأطباء بمبلغ 102 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 132 ألف جنيه لعدد 22 من أسر شهداء كورونا، ودعماً لعلاج 45 طبيب بمبلغ 141 ألف جنيه ودعم وفاه إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب، بالإضافة إلى دعم مشروع العلاج بمبلغ 6425 لعدد 3 أطباء.
 
وأكد صفوت على أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.
 
كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية، أنها قدمت خلال شهري أبريل ومايو دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 67أسرة بمبلغ 268 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 58 طبيب بمبلغ 221 ألف جنيه ودعم حالات وفاه بالكورونا بمبلغ 50 ألف جنيه بالإضافة إلي دعم عملية زراعة كبد بمبلغ 20 الف جنيه، وفى شهر مارس الماضى قدمت دعما فى نواحى الدعم الاجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها)، موضحه أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف( 20000) جنيه.
 
كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة فى دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف(244000 ) جنيه لعدد 65من أسر الأطباء، وبالنسبة للدعم العلاجى قدمت اللجنة الاجتماعية فى شهر مارس الماضى مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه( 151515جنيه) دعما مادياً للعلاج استفاد منها 31 فردا.






نقابة الأطباء

اللجنة الاجتماعية بالاطباء

دعم الأطباء

منح نقابة الاطباء



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