اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ناخبو أوهايو يصوتون لصالح تكريس الحق بالإجهاض فى دستور الولاية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:33 ص
ناخبو أوهايو يصوتون لصالح تكريس الحق بالإجهاض فى دستور الولاية استطلاع - أرشيفية
وكالات

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صوت الناخبون في أوهايو الثلاثاء، فى استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكات تلفزة عدّة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إنّ نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحقّ في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.

وبالتالي سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية لكلّ فرد "الحقّ في اتّخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.

 







اوهايو

امريكا

استطلاع

الاجهاض



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