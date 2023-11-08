اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق بقصف مستشفيات غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:01 م
نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق بقصف مستشفيات غزة قطاع غزة
أ ش أ

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دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم الأربعاء، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.


وقالت دي سوتر - في تصريح نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن "إسقاط القنابل كالمطر في قطاع غزة غير إنساني، كما أنه من الواضح - أيضا - أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار؛ وحان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل".


وأضافت أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي، كما يجب منع المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.


جدير بالذكر أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني منهم 40% من الأطفال راحوا ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة







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