اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة بايدن تشدد على ضرورة محاسبة المستوطنين على أعمال العنف بالضفة الغربية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:26 م
نائبة بايدن تشدد على ضرورة محاسبة المستوطنين على أعمال العنف بالضفة الغربية كامالا هاريس
أ ش أ

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شددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن في الضفة الغربية ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على أعمال العنف. 

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين هاريس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وبعيدًا عن الصراع الحالي، أكدت نائب الرئيس الأمريكي أهمية تهيئة الظروف الآن لتحقيق سلام وأمن دائم ومستدام مع توفير تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين. وأعربت عن التزامها بمواصلة العمل مع شركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذه الغاية.

وناقشت هاريس وهرتسوج آخر التطورات في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وشددت هاريس، بحسب البيان، على تركيزها والرئيس الأمريكي جو بايدن على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية. 

كما أكدت نائبة الرئيس الأمريكي أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي. وشددت على ضرورة مواصلة زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة.

 







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