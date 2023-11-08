اليوم السابع
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مي عبد الحميد: الإقبال على وحدات "سكن لكل المصريين 3" كبير ونرتب أولويات المتقدمين

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:13 م
مي عبد الحميد: الإقبال على وحدات "سكن لكل المصريين 3" كبير ونرتب أولويات المتقدمين مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
إبراهيم حسان

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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الخاص بوحدات "سكن لكل المصريين 3" شهد إقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وجرى ترتيب المتقدمين من أسبوعين وفقا للأولويات.

أضافت مي عبد الحميد،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن صندوق الإسكان الاجتماعي عرض على مجلس الوزراء استيعاب الناس الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع – السالف ذكره – مبينه: "مجلس الوزراء وافق على الاقتراح واعتمد الشروط الجديدة المقترحة في ضوء تكلفة الوحدات الحالية والتي سوف تكون في حدود 500 ألف جنيه بالنسبة للوحدات الـ90 متر، فيما ضاعف مجلس الوزراء الدعم النقدي المقدم للوحدات ليصل إلى 120 ألف جنيه بحد أقصى".

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "الطرح في المواقع التي أعلنا عنها مسبقا وليس في أماكن جديدة، في مناطق أكتوبر الجديدة حيث هناك أكثر من 100 ألف وحدة بها، بالإضافة إلى أسوان والمنيا الجديدة وبرج العرب، ونحن ننفذ في أماكن متنوعة وكل المتقدمين لحجز وحدات سكنية سنوضح الشروط على المواقع الإلكتروني الخاص بنا".







مي عبد الحميد

صندوق الإسكان الاجتماعي

مشروع سكن لكل المصريين

اخبار التليفزيون



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