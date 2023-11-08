اليوم السابع
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مفوض حقوق الإنسان يؤكد أهمية الدور المصرى لمساندة الفلسطينيين وتقديم المساعدات

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:22 م
مفوض حقوق الإنسان يؤكد أهمية الدور المصرى لمساندة الفلسطينيين وتقديم المساعدات مفوض حقوق الإنسان
كتبت ـ هند المغربى

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أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية قائلا "الدور المصرى لا يمكن الاستغناء عنه فهو دور أساسى فى توصيل المساعدات ودعم ومساندة المرضى والمصابين، مشددا علي  توصيل المساعدات الانسانية لأولئك المحاصرين عن العالم ليس فى قطاع غزة ولكن ايضاً فى الضفة الغربية ومناطق أخرى لافتا إلى أنه وصلتهم تقارير عن ملجا للأيتام فى شمال غزه يحتاجون إلى مساعدات ضرورية ولكن مع انقطاع الاتصالات الايام الماضيه فقدنا الاتصال بهم.
 
وأشار مفوض حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفى من القاهرة مساء اليوم عقب زيارته لرفح والعريش إلى قتل الصحفيين قائلا "إن الصحفيين الذى يوءدون عملهم ويغطون الأحداث في غزة ايضاً فقدوا حياتهم، مشيرا إلى أن هناك 32 صحفي قتلوا منذ 7 أكتوبر، مؤكدا لابد أن ننهى هذه المأساة داعيا بشكل عاجل وقف إطلاق النار. وأكد "نحتاج إلى توصيل كميات هائلة من المساعدات إلى قطاع غزة. 
 
وقال مفوض حقوق الانسان يجب إنهاء الاحتلال الذى دام لأكثر من 56 عاما مقدما الشكر للحكومة المصرية لتيسير زيارته إلى معبر رفح والعريش رغم ضيق الوقت، مؤكدا أن حجم الاحتياجات ضخم جدا ويحتاج إلى التكاتف الدولى.
 
وقال مفوض الأمم لحقوق الانسان "هدف مهمتي هو معالجه بعض الموضوعات في مقدمتها المساعدات لغزةً مشيرا إلى أنه لابد أن تتواجد المنظمات الدولية بشكل قوى في الإقليم مشيرا إلى انخراطه في مناقشات مع كل حكومات العالم للازمه في إقليم الشرق الأوسط".
 
وعن المساعدات الانسانية لقطاع غزة قال " قبل 7 اكتوبر كان يصل 500 شاحنه مساعدات يوميا  إلى قطاع غزة وفلسطين وأنه منذ 7 أكتوبر وصل 400 شاحنه فقط مضيفا ما يحدث غير كافى وأن الحاجه الإنسانية واضحه تماما".






الامم المتحدة

مفوض حقوق الإنسان

غزة

قطاع غزة



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