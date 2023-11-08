محاكمات × 24 ساعة.. إحالة المتهم بقتل خالته للمفتي وتأجيل أحداث الطالبية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها للمفتي، وحجز محاكمة 32 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 17 فبراير للحكم.



إحالة للمفتي

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما فى العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًّا، لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.



أحداث الطالبية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 17 ديسمبر للمرافعة.



حجز للحكم

حجزت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة 32 متهما لاتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 فبراير للحكم.



حشيش

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة المتهم " م.ع.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، بتهمة حيازة 120 طربة حشيش.