اليوم السابع
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محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:52 م
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب
كتبت - مرام محمد

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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الشيخ زايد المركزي، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، رافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومديرى مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.
 
وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاستماع لهم، واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى. 
 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة للمصابين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، مثمنًا المجهودات التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث، وسرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوصات الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي للمستشفيات المتخصصة.
 
وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات، وموجهًا برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة أخر حالة للمستشفى.
 
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (1)
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (2)
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (3)
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (4)
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب (5)
محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب

 







محافظ الجيزة

الجيزة

حادث طريق أبو غالب

حوادث



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