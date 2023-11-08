مجموعة السبع تجدد دعمها لأوكرانيا.. وتدعو لهدنة إنسانية بغزة

وكالات

أعلنت اليابان، الأربعاء، إثر محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن المجموعة "متحدة" في مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا "حتى في ظل الوضع الدولي الراهن"، في إشارة واضحة للحرب الدائرة فى غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إنه "نتيجة للمناقشات، اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع على أن (مجموعة السبع ستظل متحدة في موقفها المتمثل بفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا حتى في ظل الوضع الدولي الراهن".

وبحسب موقع العربية، أضاف البيان أن الوزراء أكدوا كذلك أنّهم سيواصلون فرض "عقوبات صارمة" على موسكو، وتسريع جهود إعادة إعمار أوكرانيا على "المديين المتوسط والطويل"، ومتابعة "العمل نحو عملية سلام".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا قوله، إنه على الرغم من الحرب المستعرة منذ شهر فى قطاع غزة، فإنّ مجموعة السبع حريصة على إبلاغ المجتمع الدولي أن التزامها دعم أوكرانيا "لن ينفد أبداً".

وبحسب مصادر دبلوماسية متطابقة، فإنّ وزراء خارجية الدول السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا) يسعون إلى ردم الهوة التي تباعدت بين مواقف بلدانهم بشأن النزاع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عبر إطلاق نداء مشترك إلى إرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي الأربعاء، إن "مناقشات بنّاءة" جرت بين الوزراء حول هذا الموضوع الثلاثاء، في اليوم الأول من اجتماعهم. وأضاف أنّ هناك على ما يبدو "وحدة كبيرة" بين مواقف الوزراء بشأن ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية "بشكل عاجل" لقطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت اليابان، الأربعاء، عقب محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن المجموعة "تدين بشدّة" شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا والتجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخراً بيونج يانج.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إنّ "وزراء خارجية دول مجموعة السبع يدينون بشدّة إطلاق كوريا الشمالية بصورة متكرّرة صواريخ باليستية وكذلك أيضاً عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".