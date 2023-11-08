كيف نحسب ضريبة القيمة المضافة على الذهب المستورد بعد قرار مجلس الوزراء؟

كتب إسلام سعيد

بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد مبادرة اعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر نقدم شرح مفصل حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب من المشغولات.

وأعلنت شعبة الذهب على لسان أسامة الجلا سكريتر الشعبة، أن القيمة المضافة المقرر احتسابها على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج سيكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب، وفق حديثه مع اليوم السابع.

وهذا يعني أن رسوم احتساب القيمة المضافة على الذهب المستورد ستكون على تكاليف التصنيع وليس القيمة الإجمالية للذهب، مثال بسيط للتوضيح " أنت تدخل إلى المطار ومعك 10 جرامات من الذهب عيار 21 وارد السعودية، ويبلغ سعر الجرام هناك 200 ريال وسعر المصنعية 20 ريال يكون احتساب القيمة المضافة في المطار على المصنعية، أي حاصل ضرب الرقم 10 وهو وزن الذهب فى سعر المصنعية وهو 20 ريال لكل جرام يصبح إجمالى المصنعية 200 ريال، ويكون احتساب القيمة المضافة على هذا الرقم أى احتساب القيمة المضافة 14 % من أصل الـ 200 ريال وليس من إجمالي سعر الذهب ويكون الاحتساب وفق سعر الصرف الرسمي".

وقرر مجلس الوزراء بتجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابى فى محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.