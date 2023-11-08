كوريا الجنوبية ووكالة الطاقة الذرية تناقشان برنامج بيونج يانج النووي

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أجرت كوريا الجنوبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء المحادثات المنتظمة الرفيعة المستوى للسياسات وناقشتا البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومجالات أخرى للتعاون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.



وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالة انباء كوريا الجنوبية (يونهاب) إن نائب وزير الخارجية للشؤون العالمية والمتعددة الأطراف "بارك يونغ-مين" اجتمع مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو" في سيئول في الجولة الثانية عشرة من الاجتماع في وقت سابق من اليوم.



وناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز وضع الاستعداد للتحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وذكرت الوزارة أن "أبارو" شدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحافظ بصرامة على استعدادها للتحقق من البرنامج.



وأجرى "أبارو" أيضا محادثات منفصلة مع الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم غون"، وأعرب عن «قلقه العميق» بشأن الأنشطة النووية المستمرة من قبل كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأكد "كيم" أن كوريا الجنوبية برزت كقوة نووية تصدر المفاعلات النووية إلى الخارج باستخدامها السلمي للطاقة النووية، بينما واصلت كوريا الشمالية تطويرها غير القانوني للأسلحة النووية، حتى إنها هددت بشن ضربة نووية استباقية، وفقا للوزارة.



وقد عقدت سيئول والوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات سنوية رفيعة المستوى منذ عام 2013 كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التواصل والتعاون الثنائي في مجال الضمانات النووية.