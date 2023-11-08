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قرار جديد من الحكومة بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:58 م
قرار جديد من الحكومة بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.






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