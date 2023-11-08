فاكسيرا تكشف آليات علاج مرضى الغسيل الكلوى بالمجان.. اعرف التفاصيل

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن الغسيل الكلوى هو عملية تنقية الدم من الفضلات والسموم والأملاح الزائدة وتستقبل وحدة الغسيل الكلوى بفاكسيرا المرضى ممن يعانون من الفشل الكلوى ومعظمهم من مرضى السكر ومرضى القرارات على نفقة الدولة وآخرين تابعين لجهات تأمينية مختلفة.

وتابعت فاكسيرا: يقدم لهؤلاء المرضى خدمة طبية عامة للجمهور الخارجى، وتعمل الوحدة طوال أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءا.

وعن أسباب الإصابة بالفشل الكلوى أوضح د.أحمد عمار نائب وحدة الغسيل الكلوى بفاكسيرا أن معظم حالات الفشل الكلوى تبدأ من معاناة المريض من الأمراض المزمنة أو المناعية مثل الضغط والسكر أو الأنيميا على سبيل المثال، ومضاعفات هذه الأمراض تحدث بدورها قصور فى وظائف الكلى مما يتطلب فى بعض الحالات التدخل بالغسيل الكلوى للحفاظ على باقى وظائف الكلي.

وتابع: من أشهر الأمراض المناعية الأخرى التى قد تسبب قصور فى وظائف الكلى وأشهرها هى الذئبة الحمراء وكذلك مرضى الفشل الكلوى بسبب تعرضهم للصبغة من الاشاعات أو غير ذلك مما يتطلب عمل غسيل كلوى لهم لفترة معينة حتى تستعيد الكلى صحتها.

واستكمل: قد يحدث الفشل الكلوى أيضا نتيجة الإكثار فى تناول المسكنات والأدوية المختلفة مما يؤثر سلبا على وظائف الكلى.

أما عن وحدة الغسيل الكلوى بفاكسيرا فأوضحت الدكتورة مروة الشافعى استشارى أمراض الباطنة والكلى ومدير وحدة الغسيل الكلوى أن الوحدة تحتوى على 16 ماكينة غسيل كلوى موزعة على قاعتين الأولى لا تستقبل نهائيا أى مرضى فيروسات والأخرى تستقبل المرضى الذين يعانون من فيروس سى أو تم علاجهم منه ويتم متابعة كلا القاعتين عن طريق التحاليل الشهرية المتكاملة والربع سنوية.

وأضافت أن متوسط عدد المرضى المترددين على الوحدة من 38 إلى 50 مريضا شهريا فيما يخص الغسيل الكلوى وأن المريض يتلقى جلسة الغسيل بمعدل 3 مرات أسبوعيا، ومدة الجلسة 4 ساعات ويتم العمل والتعقيم للماكينات والأدوات بشكل مستمر خلال اليوم.