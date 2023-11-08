غرفة عمليات وزارة التضامن تتابع انتظام صرف معاشات نوفمبر

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر، حيث أشارت إلى استمرار صرف المعاشات وصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، للتيسير على أصحاب المعاشات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير إجراءات صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

على جانب آخر حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، ونصت المادة 127، على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إليهم بالمادة (3) مـن هـذه اللائحة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة فى حساب شخصى لكل مؤمن عليـه خاضع لنظام المكافأة.