اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:53 م
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ضبط المتهمين بقتل مواطن فى مشاجرة بالإسماعيلية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:13 م
ضبط المتهمين بقتل مواطن فى مشاجرة بالإسماعيلية مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز  ووجود متوفـى ومُصابين. 
 
على الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم" توفـى أحدهما متأثراً بإصابته) ، طرف ثانى (عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم") .. جميعهم مقيمين بدائرة المركز .. بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة" .. مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة ، والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
 






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