اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار فى شبين الكوم بالمنوفية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:13 م
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار فى شبين الكوم بالمنوفية تنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمنوفية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (عامل رخام "مستأجر المنزل" ، وعاطلان ) ، وبحوزتهم (الأدوات والمعدات المستخدمة فى الحفر) كما عثر على (حفرة بالغرفة بقطر (متر × متر ونصف ، وبعمق 10 أمتار.

 

 







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