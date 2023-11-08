اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:51 م
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صرف 50% من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:00 م
صرف 50% من مقررات تموين شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجاري  حتى الآن، كما  يتم  طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.
 
كان الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد تلقى تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخراً، حيث تم التعاقد على شراء  ‏‏100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية ، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.






وزير التموين

أسعار السلع التموينية

مقررات التموين

السلع الغذائية

مخزون السلع التموينية



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