اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا ترفض حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3ر40 مليون يورو

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:01 م
سلوفاكيا ترفض حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3ر40 مليون يورو سلوفاكيا
أ ش أ

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رفضت حكومة سلوفاكيا، الحزمة الرابعة عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3ر40 مليون يورو.


وذكرت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية، أنه تم إعداد مقترح التبرع من قبل الإدارة السابقة لوزارة الدفاع، غير أنه تم رفضه من قبل الحكومة.


وكان من المفترض أن تتكون المساعدات العسكرية من 4 ملايين طلقة من عيار 62ر7 ملم، و5 آلاف و172 طلقة ذخيرة لمدفع كاليبر عيار 125 ملم، و140 صاروخا لنظام الدفاع الصاروخي "كوب"، وثمانية قذائف هاون، و1200 لغم.


ودعمت سلوفاكيا أوكرانيا بـ13 حزمة من المساعدات العسكرية يبلغ مجموعها 671 مليون يورو منذ بداية العملية العسكرية في البلاد.







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