اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عمان تلغى كافة الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطنى تضامنا مع غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:09 م
سلطنة عمان تلغى كافة الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطنى تضامنا مع غزة سلطنة عمان
وكالات

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أعلنت سلطنة عُمان إلغاء كافة الاحتفالات الرسمية بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم 18 نوفمبر من كل عام تضامنا وحزنا على ما يتعرض له الفلسطينيين في قطاع غزة.
 
واعتبرت أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعى والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حربها الغاشمة على قطاع غزة؛ تعتبر "جرائم حرب".

وحذرت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان سابق - من مغبة العمليات العسكرية البريّة التى يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلى القيام بها؛ والتى تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.


وناشدت المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفورى لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقناً لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.

 






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العدوان على قطاع غزة

العيد الوطني لسلطنة عمان



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