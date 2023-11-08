اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:53 م
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سقوط عصابة تزور المحررات الرسمية في الدقهلية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:16 م
سقوط عصابة تزور المحررات الرسمية في الدقهلية جريمة التزوير- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الجاخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالدقهلية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (39 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية – عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية "مزورة ومعدة للتزوير" - مجموعة من "تراخيص القيادة والتسيير" - وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات - شهادات ميلاد ووفاة - سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار - محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - طوابع "مزورة" منسوب لجهات مختلفة- 3 طباعة – جهاز لاب توب – كمبيوتر - جهاز تقطيع وتغليف - 3حبارة "تستخدم فى عمليات التزوير" - مبالغ مالية "عملات مالية أجنبية ومحلية"- 3 هواتف محمولة.
 
 






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